Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Rauschmittelbeeinflusster Kradfahrer kollidiert mit Funkstreifenwagen

Burg Stargard (ots)

Am gestrigen 07.09.2021 ereignete sich in Burg Stargard ein Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Polizeifahrzeug. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten mehrere Verstöße durch den Fahrer des Kraftrades fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die Beamten des beteiligten Funkstreifenwagens gegen 13:30 Uhr die Straße Quastenberg in Burg Stargard aus Richtung des Ortskerns in Richtung Friedhof. Der entgegenkommende Fahrer des Motorrades kam auf Höhe der Unfallstelle aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf dem unbefestigten Sandstreifen ins Schleudern. Dort streifte er zunächst einen neben der Fahrbahn befindlichen Zaun und kollidierte in der weiteren Folge mit dem Funkstreifenwagen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf 500 EUR geschätzt.

Zur Verkehrsunfallaufnahme wurden Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg eingesetzt. Im dessen Rahmen stellte sich heraus, dass für das Krad keine Fahrzeugzulassung und erforderliche Pflichtversicherung bestand. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 38-jährige deutsche Kradfahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Im Klinikum Neubrandenburg wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel des Krads durch die Beamten sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell