Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl eines 5 t Baggers - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

10. August 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.-09.08.2021 - Schönberg

Am vergangenen Wochenende wurde von einer Baustelle in Schönberg ein gelber Bagger im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Beamten der Polizeistation Sandesneben haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.

Der Tatzeitraum erstreckt sich nach bisherigem Sachstand von Samstag (07.08.2021) bis Montag (09.08.2021). Unbekannte begaben sich in dieser Zeit zum Abstellort der Baumaschinen in der Straße An der Schönau in Schönberg. Dort entwendeten sie einen 5 t Bagger, der Marke Wacker Neuson.

Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Polizei in Sandesneben Zeugen, denen im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen und insbesondere Fahrzeuge im Bereich der Baustelle An der Schönau aufgefallen sind. Aufgrund der Größe und der Beschaffenheit der entwendeten Baumaschine wird davon ausgegangen, dass diese mit einem größeren, schweren Fahrzeug abtransportiert worden ist.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04536-213 oder per Email an sandesneben.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell