POL-PDLD: Maikammer - Vier Pferde am frühen Morgen

Maikammer (ots)

Wegen vier freilaufenden Pferden musste heute am frühen Morgen (02.02.2021, 03.30 Uhr) die Weinstraße (L 521) abgesichert werden. Die Pferde konnten das Gatter ihrer Weide in Lachen-Speyerdorf überwinden und machten sich Richtung Maikammer auf, wo sie von der L 521 aus auf den Aldi-Parkplatz gelotst werden konnten. Der Verantwortliche wurde erreicht. Er brachte seine Tiere sicher zurück in ihre Stallung. Zu Verkehrsstörungen kam es nicht.

