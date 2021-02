Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Pkw-Beschädigung

Steinfeld (ots)

Bereits in der Nacht von 25./26.01.21 wurde in der Oberen Hauptstraße im Bereich Nr. 44, der Außenspiegel an einem PKW Hyundai mutwillig beschädigt. Der Schaden wird auf 100.- Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

