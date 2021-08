Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht

Ratzeburg (ots)

10. August 2021 | Kreis Stormarn - 09.08.2021 - Ahrensburg

Am 09. August 2021 kam es in der Manhagener Allee in Ahrensburg zu einem Fahrzeugdiebstahl.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 14:20 Uhr ein schwarzer VW Polo mit Hamburger Kennzeichen vom Hinterhof eines Lebensmittelgeschäftes gestohlen. Der dazugehörige Fahrzeugschlüssel wurde aus dem Laden entwendet. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat in der Tatzeit im Bereich Manhagener Allee, Heinz-Beusen-Stieg und Neue Straße verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell