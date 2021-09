Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Diebstahl eines 100 kg schweren Kabelschachtes gesucht

L 273 Altentreptow/ Reinberg (ots)

In der Zeit vom 03.09.2021, 10:00 Uhr bis 06.09.2021, 12:00 Uhr kam es an der L 273 zwischen Altentreptow und Reinberg zum Diebstahl eines Kabelschachtes von einer Baustelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich bislang unbekannte Täter zur Tatzeit widerrechtlich auf die Baustelle nahe des Abzweigs Miltitzwalde und entwendeten den dort lagernden Schacht. Dieser besteht aus zwei Betondeckeln und einem Kunststoffkasten, der üblicherweise im Erdreich versinkt. Der 100 kg schwere Schacht ist ca. 1,30m lang, 65cm breit und 1,00m tief. Der Schaden wird mit 1200 EUR beziffert.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin geführt. Zeugen, die zur Tatzeit am Tatort auffällige Fahrzeug- oder Personenbewegungen wahrgenommen oder Angaben zum Verbleib des Kabelschachtes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell