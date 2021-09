Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: vier Verletzte nach Saunabrand im Krankenhaus

Rechlin (ots)

Am 08.09.2021 gegen 23:00 Uhr wurde das Polizeirevier in Röbel durch die Feuerwehr über einen Brand in einem Haus einer Ferienanlage in Rechlin informiert. Nach dem Einsatz eines Brandursachenermittlers, welcher im Auftrag der Staatsanwaltschaft zum Einsatz kam, wird von einem technischen Defekt an der Sauna ausgegangen. Beim Versuch die sich bereits im Vollbrand befindliche Sauna zu löschen und persönliche Sachen aus dem Haus zu retten, verletzten sich 3 Bewohner des Hauses sowie ein Nachbar leicht. Alle drei wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Zur Brandbekämpfung kamen 45 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren aus Rechlin, Röbel, Lärz und Boek zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell