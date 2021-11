Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nach Parkrempler abgehauen - Polizei sucht Zeugen (02.11.2021)

Konstanz (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz "Döbele" ereignet hat, sucht die Polizei Konstanz Zeugen. Im Zeitraum zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr ist ein Unbekannter auf dem Parkplatz an der Döbelestraße, direkt hinter dem dort befindlichen Kiosk, beim Ein- oder Ausparken gegen einen abgestellten VW Caddy gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden am hinteren, linken Kotflügel des Caddys in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Geländewagen oder einen SUV gehandelt haben. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

