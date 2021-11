Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auto touchiert Linienbus

Konstanz (ots)

Zu einem Unfall mit einem Linienbus ist es am Dienstag an der alten Rheinbrücke gekommen. Eine 60-jährige VW-Fahrerin fuhr neben dem Bus in Richtung Sternenplatz und wechselte den Fahrstreifen. Sie streifte dabei mit ihrem VW Golf den Bus leicht. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Die Reparaturkosten am Golf, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, taxiert die Polizei auf rund 3000 Euro. Da die Unfallstelle schnell geräumt wurde, kam es auch zu keinen wesentlichen Behinderungen.

