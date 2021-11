Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Feuerwehreinsatz im ZfP Reichenau (03.11.2021)

Reichenau, Lkr. Konstanz (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 01.30 Uhr, ist es in einem Gebäude des Zentrums für Psychiatrie Reichenau zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Dort hatte ein psychisch erkrankter 56-jähriger Insasse versucht, mit zuvor in Brand gesetztem Toilettenpapier den Teppichboden in einer geschlossenen Abteilung zu entzünden. Anwesendes Personal wurde auf den Mann aufmerksam und konnte das entstehende Feuer austreten. Dennoch hatte der aufsteigende Rauch einen Brandmelder aktiviert, sodass die Feuerwehr ausrückte. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Tat entstand an dem Teppich der Abteilung rund 150 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell