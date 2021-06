Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080621-417: Werkzeuge aus Scheune gestohlen

Hückeswagen (ots)

Aus einer Scheune in Hückeswagen-Dörpfeld haben Unbekannte im Verlauf des Wochenendes (4. - 7. Juni) verschiedene Werkzeuge gestohlen. Am Montagmittag war dem Geschädigten ein offenstehendes Scheunentor aufgefallen und musste feststellen, dass Diebe einen Werkstattwagen mit diversen Elektrowerkzeugen sowie einen Plasmaschneider gestohlen hatten. An einer zweiten, vermieteten Scheune hatten die Täter ein Vorhängeschloss aufgebrochen; ob hier auch etwas gestohlen wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden.

