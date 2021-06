Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080621-422: Unfallflucht auf dem Kappellenweg

Lindlar (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Kapellenweg bittet die Polizei um Hinweise nach dem möglichen Verursacher. Gegen 11.00 Uhr hatte der Geschädigte seinen schwarzen Nissan Navaro am rechten Fahrbahnrand des Kapellenwegs in Höhe der Hausnummer 16 abgestellt. Als er gegen 14.00 Uhr zurückkehrte, befanden sich an der Fahrertür und dem Kotflügel frische Beschädigungen. Als Verursacher kommt eventuell ein weißer Autotransporter mit einem silbernen Anhänger in Frage, der gegen 12.15 Uhr vom Kapellenweg nach links in den Wilhlem-Breidenbach-Weg abbog, wobei ein ungewöhnliches Geräusch zu hören war. Das Zugfahrzeug war mit einem grünen PKW, der Anhänger mit einem blauen PKW beladen. Hinweise zu dem Autotransport oder dem Unfallhergang nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

