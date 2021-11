Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Polizei sucht Fahrer eines weißen BMWs nach Unfall mit 14-Jährigem an der Einmündung Ekkehardstraße und Romeiasstraße (02.11.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, zwischen einem weißen BMW und einem 14-jährigen Jungen an der Einmündung Ekkehardstraße und Romeiasstraße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen und den Fahrer des beteiligten BMWs. Zur genannten Zeit war der 14-Jährige - vom Kreisverkehr Esso-Tankstelle kommend - mit einem Scooter-Roller auf dem Geh- und Radweg entlang der Ekkehardstraße in Richtung Stadtmitte Singen unterwegs. Da ein weißer BMW, vermutlich ein Touring-Modell, an der genannten Einmündung auf der Romeiasstraße stand, dessen Fahrer auf die Ekkehardstraße einbiegen wollte, blieb der 14-Jährige zunächst vor der Einmündung stehen. Nachdem der Autofahrer keine Anstalten machte, anzufahren, ging der 14-Jährige davon aus, dass der BMW-Fahrer in passieren lassen werde. Just in dem Moment, als der Junge die Einmündung überqueren wollte, fuhr der BMW-Fahrer doch an. Der 14-Jährige wurde vom BMW erfasst, zu Boden geworfen und dabei leicht verletzt. Zwar stieg der noch unbekannte BMW-Fahrer aus und unterhielt sich kurz mit dem Jungen, fuhr dann aber davon, ohne sich weiter um den leicht verletzten 14-Jährigen zu kümmern. Nach Angaben des Jungen solle es sich bei dem BMW-Fahrer um eine männliche Person im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt haben. Der Mann habe schwarze, etwas längere, mit Gel nach hinten gekämmte Haare und einen dunkleren, südländisch wirkenden Hautteint. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem BMW-Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen (07731 888-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell