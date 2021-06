Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Blumenkübel aus einem Gartengrundstück entwendet - Polizei bittet um Hinweise (03.06.2021)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, vermutlich kurz nach 03 Uhr, haben unbekannte Täter zwei bepflanzte Blumentöpfe aus einem Anwesen in der Höhenstraße, schräg gegenüber der Einmündung "Am Kätzleberg" entwendet. Nach der erfolgten Anzeige ermittelt nun die Polizei Stockach (07771 9391-0) wegen des begangenen Diebstahls und bittet um Hinweise.

