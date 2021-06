Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. TUT) - Hund verursacht Verkehrsunfall

Trossingen/ Lkr. TUT (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in Trossingen im Bereich "im Tal" zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund gekommen. Gegen 16:00 Uhr ließ eine 42-jährige Hundehalterin ihren Hund, ohne auf ihn zu achten, aus dem Haus. Draußen angekommen, überquerte der Hund die dortige Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 58-jährige KIA-Fahrerin, die den Hund zu spät sah, erfasste ihn. Glücklicherweise wurde der Hund nur leicht an seiner Pfote verletzt. Am KIA entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell