POL-LB: BAB 81/Möglingen: LKW übersieht PKW bei Spurwechsel

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr prallten ein LKW und ein PKW nach einem Spurwechsel auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und -Nord in Fahrtrichtung Heilbronn zusammen. Als ein 58-jähriger LKW-Fahrer von dem rechten der drei Fahrstreifen auf den mittleren wechseln wollte, übersah er vermutlich eine neben ihm fahrende 21-jährige Audi-Lenkerin. Diese verlor beim Versuch auszuweichen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte linksseitig gegen die Leitplanke und wurde in der Folge wieder nach rechts abgewiesen, wo sie schließlich gegen den LKW stieß. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und von einem Angehörigen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 17.500 Euro.

