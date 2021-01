POL-ESW: Pressebericht 18.01.2021

Polizei Eschwege

Parkplatzkollision; Schaden 100 Euro

Auf dem Parkplatz beim Schwalbenthal kam es am Sonntagmittag zu einer leichten Kollision, als ein 39-Jähriger aus Küllstedt gegen 12.00 Uhr dort kurzzeitig mit seinem Klein-Lkw anhielt, um die Heckklappe zu schließen. Da der Mann die Feststellbremse an seinem Fahrzeug nicht vollständig betätigt hatte, kollidierte er leicht mit dem geparkten Auto eines 58-Jährigen aus Eschwege. Beide Fahrzeuge wurden an den Stoßfängern mit je 50 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Wildunfall

Am Sonntagabend gegen 17.35 Uhr erfasste ein 24-jähriger Autofahrer aus Eschwege ein Reh, als er auf der Landesstraße L 3424 von Eschwege in Richtung Langenhain unterwegs war. Das Tier sprang Höhe "Blaue Kuppe" unvermittelt auf die Fahrbahn, so dass der 24-Jährige nicht mehr bremsen konnte und mit dem Reh kollidierte, das nach dem Unfall verendete. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Polizei Sontra

Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen 26-Jährigen nach Flucht vor Verkehrskontrolle

Gegen einen 26-Jährigen aus Sontra ermittelt die Polizei jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, nachdem dieser sich am Sonntagabend um kurz nach 20.00 Uhr einer polizeilichen Verkehrskontrolle durch Flucht entzogen haben soll. Der Mann war offenbar mit einem Auto auf der Bundesstraße B 27 mit hoher Geschwindigkeit zwischen Sontra und Eschwege unterwegs und flüchtete, nachdem die Polizei dem Wagen einer Kontrolle unterziehen wollte, auf die B 7 in Richtung Datterode. In der Ortslage von Datterode trafen die Beamten dann aber nur noch das Auto und die Beifahrerin des Mannes an, da der Fahrer zwischenzeitlich angehalten hatte und zu Fuß geflüchtet war. Wie die Ermittlungen im Anschluss ergaben, soll es sich bei dem verantwortlichen Fahrer um einen 26-Jährigen aus Sontra handeln, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sich dbzgl. jetzt strafrechtlich verantworten muss. Zudem laufen parallel auch Ermittlungen gegen eine ebenfalls aus Sontra stammende 28-Jährige, die als Verantwortliche des benutzten Fahrzeugs das Fahren ohne Führerschein von dem Mann zugelassen haben soll.

Polizei Hessisch Lichtenau

Räumfahrzeug beschädigt Pkw; Schaden 3200 Euro

Am Sonntagvormittag gegen 11.45 Uhr hat ein 24-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Unimog-Räumfahrzeug ein geparktes Auto beschädigt. Der 24-Jährige war in Hopfelde auf dem Eckenweg in Richtung Dorfstraße unterwegs und streifte dann aus Unachtsamkeit einen VW Golf am linken Straßenrand. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 3200 Euro.

Frau landet mit Pkw im Straßengraben

Eine 50-jährige Autofahrerin aus Großalmerode ist am Montagmorgen gegen 05.45 Uhr auf der L 3238 zwischen Uengsterode und Großalmerode wegen Schneeglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen geraten und dann ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau landete mit ihrem Auto schließlich im Straßengraben und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Inwieweit das Fahrzeug auch Beschädigungen davontrug, steht noch nicht fest.

