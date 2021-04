Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge schlägt Täter-Trio in die Flucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen-

Ein Bielefelder überraschte heute früh, 09.04.2021, an der Vogteistraße ein Trio beim Abbau eines PKW-Katalysators. Den Tätern gelang ohne Beute die Flucht.

In den Nachtstunden betraten drei Männer den Friedhofsparkplatz an der Vogteistraße, gingen zu einem dort geparkten VW Polo und begannen, dessen Katalysator zu demontieren. Als gegen 00:50 Uhr ein Bielefelder mit seinem PKW auf den Parkplatz fuhr entdeckte er das zum Teil unter dem Fahrzeug liegende Trio. Die Täter ließen von ihren Vorhaben ab, krochen unter dem VW hervor und rannten in Richtung Friedhof davon.

Die hinzugerufenen Polizisten erkannten, bei einem Blick unter den Polo, dass ein Teil des Katalysators bereits durchtrennt worden war.

Der Zeuge beschrieb einen Flüchtenden als Barträger, bekleidet mit schwarzer Kappe und heller Hose.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell