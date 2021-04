Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter an Schule aktiv

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Quelle -

Zwischen Mittwochnachmittag, 07.04.2021, und Donnerstagmorgen, 08.04.2021, stahlen Unbekannter an einer Schule an der Marienfelder Straße, Nähe Kupferheide, ein Hinweisschild. Ein Schild und eine Tür wurden beschädigt.

Unbekannte Diebe entwendeten an der südwestlichen Einfahrt der Schule an der Marienfelder Straße ein Hinweisschild. Das Aluminiumschild von der Größe 150 cm x 80 cm wies auf die Parkplätze hin. An dem zweiten Hinweisschild, an derselben Einfahrt zur Schule, verbogen die Täter die Ecken großflächig. An der Nordöstlichen Seite der Turnhalle beschädigten sie eine Türscheibe.

Am Donnerstag um 10:00 Uhr stellte eine Zeugin den Diebstahl und die Sachbeschädigungen fest und erstattete bei der Polizei eine Anzeige.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

