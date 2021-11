Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Spielautomaten in Shisha-Bar aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Indem sie die Haupteingangstür aufhebelten, gelangten noch unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 01:30 Uhr und 09:00 Uhr in eine Shisha Bar in der Bahnhofsstraße in Leonberg. Im Innern machten sie sich an den aufgestellten Spielautomaten zu schaffen. Sie brachen diese auf und stahlen das enthaltene Bargeld in noch unbekannter Höhe. Auch der Sachschaden, der durch den Aufbruch der Automaten entstand, konnte noch nicht beziffert werden. An der Tür dürfte ein Schaden von rund 200 Euro entstanden. Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell