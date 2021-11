Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mann vor Kneipe niedergestochen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Papenberg

31.10.2021, 02.05 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 37-jähriger Helmstedter vor einer Kneipe auf dem Papenberg von einer unbekannten Person mit einem Messer verletzt. Der Helmstedter wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 37-Jährige Samstagnacht in der Kneipe. Als er zum Rauchen nach draußen ging, wurde er unvermittelt von einem unbekannten Täter mit einem Messer attackiert. Der Täter flüchtete nach der Tat mit einem silberfarbenen Pkw in unbekannte Richtung. Der Helmstedter wurde dabei durch die Stiche verletzt und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren und medizinisch behandelt werden. Der Täter soll 160 bis 170 cm groß und schlank gewesen sein. Er trug eine dunkle Hose und helle Oberbekleidung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell