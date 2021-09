Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebstahl - Diebe bestehlen 78-Jährigen

Wolfsburg (ots)

Velpke, Weideweg

25.09.2021

Ein 78 Jahre alter Rentner ist am Samstagvormittag Opfer von Trickdieben geworden. Es war gegen 11.55 Uhr, als der älter Herr im dem Supermarkt im Weideweg einkaufte. Als er seinen Einkaufswagen zurück in das Depot schieben wollte, stellte er seine Einkaufstasche ab, um die Einkaufswagen ineinander zu schieben. In dieser Einkaufstasche befand sich auch die Geldbörse des Rentners.

Als er sich nun wieder seiner Einkaufstasche zuwandte, bemerkte er einen jungen Mann, der sich in unmittelbarer Nähe zu ihm befand und sich schnell entfernte. Kurz darauf stellte er den Verlust seiner Geldbörse fest. Im Portemonnaie befanden sich neben Bargeld auch Personaldokumente und eine Bankkarte.

Der junge Mann war etwa 14 bis 18 Jahre alt und 170 cm groß. Er war von schlanker Statur, dunkel gekleidet und trug eine dunkle Mütze.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu dem verdächtigen Unbekannten oder dem Diebstahl geben können. Zuständig ist die Polizeistation in Velpke, Rufnummer 05364/ 94722-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell