Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub auf Spielhalle - Bewaffneter Täter flüchtig

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Emmerstedter Straße

01.11.2021, 08.48 Uhr

Ein unbekannter Täter betrat am Montagmorgen eine Spielothek in der Emmerstedter Straße in Helmstedt. Unter Vorhalt einer Waffe erbeutete er Bargeld von einer Angestellten. Im Anschluss verließ er die Spielothek und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter soll 50 bis 60 Jahre und etwa 1,70 cm groß sein. Er war schlank und trug dunkle Bekleidung, eine OP-Maske sowie helle Schuhe.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren erfolglos.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell