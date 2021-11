Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Schulgarten zerstört

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr wüteten noch unbekannte Täter im Schulgarten der Realschule in der Straße "Im See" in Kleinglattbach. Der Garten entstand im Rahmen eines Schulprojekts und sollte auch als "grünes Klassenzimmer" genutzt werden. Die benötigten Materialien wurden durch verschiedene Firmen zur Verfügung gestellt. Die Vandalen beschädigten nun eine Trockenmauer, stürzten fünf mit Steinen gefüllte Gabionen um und beschädigten zwei hölzerne Komposter. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens konnte noch nicht angegeben werden. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

