Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann bewirft Bundespolizisten mit Weinflasche

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Mit einer Schwarzfahrt fing es an und mit einem Angriff auf Bundespolizisten hörte es auf. Ein 32-Jähriger aus Polen fiel letzten Freitagabend (29.10.) in einem ICE aus Frankfurt am Main in Richtung Fulda ohne Fahrkarte und ohne Ausweispapiere auf.

Nach der Ankunft in der Domstadt nahmen Beamte des Bundespolizeireviers Fulda den Mann in Empfang. Am Bahnsteig warf der Wohnsitzlose plötzlich eine Weinflasche in Richtung der Beamten.

Die Flasche zerschellte am Boden, traf aber niemanden. Anschließend ging der 32-Jährige auf die Bundespolizisten los und versuchte die Ordnungshüter mit Faustschlägen zu attackieren.

Bundespolizistin bei Einsatz leicht verletzt

Die Bundespolizisten konnten den Angriff abwehren. Sie brachten den alkoholisierten Mann mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden und legten dem renitenten Schwarzfahrer Handschellen an. Eine Bundespolizistin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen führten die Polizisten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: 1,8 Promille.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 32-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell