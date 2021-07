Polizei Mettmann

POL-ME: Nachtragsmeldung zum vollendeten Tötungsdelikt in Haan vom 23. April 2021 - zweites Opfer verstorben - Haan - 2107004

Mettmann (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Kreispolizeibehörde Mettmann:

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer Pressemitteilung am Freitag, 23. April 2021, unter OTS 2104096 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4897814) sowie in einer Nachtragsmeldung unter OTS 2104097 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4897830) berichtet hatte, kam es am Freitagnachmittag (23. April 2021) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der "Alleestraße" in Haan zu einem vollendeten Tötungsdelikt.

Gegen 16:10 Uhr hatte eine 32-jährige Haanerin ihre 64-Jährige Mutter mit tödlichen Verletzungen sowie ihre 84-jährige Großmutter schwerstverletzt in der Wohnung der 64-Jährigen an der "Alleestraße" aufgefunden. Die 84-Jährige war nach einer intensiven erstmedizinischen Versorgung unter Einsatz eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie der Polizei nun mitgeteilt wurde, erlag die 84-jährige Großmutter leider am 26. Juni 2021 ihren Verletzungen und verstarb im Krankenhaus. Der Tod der Geschädigten steht im kausalen Zusammenhang zu der Tat am 23.04.2021, so dass gegen den noch immer in Untersuchungshaft sitzenden Tatverdächtigen, einen 45-jährigen Haaner, der der ehemalige Lebensgefährte der noch am Tatort verstorbenen 64-Jährigen ist, nun wegen eines zweifachen Tötungsdeliktes ermittelt wird.

Bei weiteren Rückfragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Staatsanwaltschaft Wuppertal.

