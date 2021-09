Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Schwer verletzte Pedelecfahrerin

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Pedelec und angehängtem Fahrradanhänger die Kapellenbergstraße bergab in Richtung Dätzinger Straße. In einer Kurve auf Höhe Hausnummer 2 kippte der Fahrradanhänger aus bislang unbekannter Ursache auf die rechte Seite und überschlug sich. Die 39-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrrad, kam mit dem Vorderrad an den Bordstein, kippte mit dem Fahrrad auf die rechte Seite und rutschte anschließend noch etwa drei Meter weiter. Durch den Sturz zog sich die 39-Jährige, welche einen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Fahrradgespann steht noch nicht fest. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt, das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell