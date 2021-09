Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Unbekannte brechen in vier Firmen ein

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 17.30 Uhr und Freitag 07.00 Uhr brachen noch unbekannte Täter in insgesamt vier Firmen im Gültsteiner Gewerbegebiet ein. Drei der Firmen befinden sich in der Heerstraße, das vierte angegangene Objekt in der Ohmstraße. Den Tätern gelang es sich Zugang ins Innere der Gebäude zu verschaffen, teilweise wurden hierzu Fenster eingeschlagen. Mutmaßlich hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Sie durchsuchten in den Firmen Büroräume und konnten insgesamt etwa einen Bargeldbetrag von 1.000 Euro erbeuten. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

