Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: E-Bike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein E-Bike wechselte zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 05.00 Uhr auf illegale Weise in der Sedanstraße in Sersheim den Besitzer. Das Fahrrad war mit einem Schloss im Bereich eines Wohnhauses an die Pergola angeschlossen gewesen. Der bislang unbekannte Täter knackte das Schloss vermutlich und stahl das silberne E-Bike der Marke Bulls, Typ Sonic Evo. Der Wert des E-Bikes dürfte sich auf über 4.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell