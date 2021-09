Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1065/ L1189/ Sindelfingen-Maichingen: 79-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 1065 (K1065) und Landesstraße 1189 (L1189) bei Sindelfingen-Maichingen kam es am Freitag gegen 11:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als eine 79-jährige Mercedes-Lenkerin von der K1065 auf die L1189 in Richtung Magstadt abbog und dabei eine entgegenkommende 28-Jährige, ebenfalls in einem Mercedes, übersah. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Bei dem Zusammenprall wurde die 79-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt etwa 17.000 Euro.

