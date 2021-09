Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen/Magstad/Aidlingen/Grafenau: Testkäufe von Alkohol und Tabakwaren

Ludwigsburg (ots)

Beamte des Polizeipostens Maichingen führten am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr eine Jugendschutzkontrolle durch, die sich mit dem Verkauf von Alkohol und Tabakwaren an Minderjährige befasste. Insgesamt überprüften die Beamten 13 Verkaufsstellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipostens, der sich über Maichingen auch auf Magstadt, Aidlingen und Grafenau erstreckt. Als Testkäufer waren Auszubildende des Landratsamts Böblingen und der Stadtverwaltung Sindelfingen eingesetzt. Bei sieben Händlern erhielten die beiden Jugendlichen Waren, deren Abgabe nur an Erwachsene erlaubt ist. Lediglich in einem Fall wurde, nachdem das Kassensystem auf die Alterskontrolle hingewiesen hatte, überhaupt nach einem Ausweis gefragt. Das Produkt wurde anschließend allerdings trotzdem verkauft. In den sechs restlichen Fällen gingen die Waren ohne Überprüfung des Alters über die Ladentheke. Die Verkäufer/innen, die gegen das Jugendschutzgesetzt verstoßen haben, müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

