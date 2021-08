Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Wem gehört dieses Fahrrad?

Schleswig (ots)

Am Mittwoch, den 25.08.2021 gegen 21:20 Uhr, wurde in Schleswig eine amtsbekannte männliche Person dabei beobachtet, wie diese ein unverschlossenes Fahrrad von der Hauswand des REWE-Marktes im Stadtfeld an sich nahm und sich damit entfernte.

Die männliche Person konnte im Anschluss durch Polizeibeamte kontrolliert werden und nur unglaubwürdige Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen. Da der Verdacht eines Diebstahls besteht, wurde das Fahrrad sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Schleswig fragt nun, wer das abgebildete Fahrrad vermisst. Der Eigentümer des Damenrades der Marke "Prophete" wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schleswig unter 04621 - 840 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell