Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Wegen Betruges und Urkundenfälschung in Untersuchungshaft

Görlitz, BAB 4Görlitz, BAB 4 (ots)

Wegen Betruges in Verbindung mit Urkundenfälschung ermittelt die Berliner Polizei seit August 2019 gegen einen lettischen Staatsangehörigen. Im Herbst des gleichen Jahres hatte das Amtsgericht Tiergarten in diesem Zusammenhang die Untersuchungshaft angeordnet und später einen Haftbefehl auf den Beschuldigten ausgestellt. Der zwischenzeitlich zur Fahndung ausgeschriebene 34-Jährige lief oder fuhr nun am Sonntagvormittag Bundespolizisten auf der Autobahn bei Nieder Seifersdorf in die Arme. Nach seiner Festnahme setzte heute Vormittag der Görlitzer Ermittlungsrichter den Haftbefehl in Vollzug. Inzwischen befindet der Lette hinter Schloss und Riegel.

