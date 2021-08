Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Fahrer eines schwarzen BMW mit Hamburger Kennzeichen begeht Fahrerflucht in Fußgängerzone, Polizei sucht weitere Zeugen

Husum (ots)

Am Freitagnachmittag (20.08.21), gegen 13.50 Uhr, befuhr laut Zeugenaussagen der Fahrer eines schwarzen BMW mit Hamburger Kennzeichen mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen der Fahrtrichtung in den gut besuchten Fußgängerzonenbereich der unteren Neustadt in Husum. Dort beschädigte er im Vorbeifahren eine Werbefigur, indem er gegen den Arm der ca. zwei Meter hohen Figur fuhr und dieser zu Boden fiel. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden, sondern fuhr zügig weiter. Die Polizei in Husum hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet weitere Zeugen dieser Fahrt oder auch gefährdete Passanten um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300. Vielen Dank!

