POL-FL: Glücksburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in der Rathausstraße, Polizei sucht Fahrerin einer älteren weißen Mercedes-Limousine und weitere Zeugen

Glücksburg (ots)

Am Freitagmorgen (20.08.21), um 10.05 Uhr, wurde auf dem großen Parkplatz in der Rathausstraße in Glücksburg ein parkendes Fahrzeug angefahren.

Eine Zeugin beobachtete, wie ein ältere Dame in ihrer weißen Mercedes-Limousine (älteres Modell) rückwärts ausparkte und dabei die hintere Stoßstange eines parkenden roten VW Golf touchierte. Anschließend fuhr sie in Richtung Collenburger Straße davon. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei in Glücksburg hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet weitere Zeugen und die Verursacherin um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04631-4050120. Vielen Dank!

