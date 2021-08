Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wenningstedt/Sylt - Tragischer Badeunfall fordert zwei Todesopfer

Wenningstedt/Sylt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (19.08.21), um 14.18 Uhr, geriet eine 63-jährige Urlauberin in der Nordsee vor Wenningstedt auf Sylt in eine lebensbedrohliche Situation. Zwei Rettungsschwimmer und vier Badegäste eilten der Frau zur Hilfe und konnten sie an Land verbringen und Erste Hilfe leisten. Einer der Rettungsschwimmer, ein 47-jähriger Nordfriese, konnte nicht mehr an den Strand zurückgelangen und nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. Die 63-jährige wurde zunächst unter Lebensgefahr per Rettungshubschrauber in ein Flensburger Krankenhaus ausgeflogen. Dort verstarb die Frau aus Hessen am frühen Freitagmorgen.

