Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhausbrand an der Paul-Lakämper Straße - Nachtrag

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nachdem es in der Donnerstagnacht (22.04., 04.08 Uhr) zu dem Brand eines Einfamilienhauses an der Paul-Lakämper Straße gekommen ist, haben Ermittler der Kriminalpolizei den Brandort am Freitagvormittag gemeinsam mit einem Sachverständigen untersucht.

Ersten Ermittlungen nach gibt es keinen Hinweis auf einen technischen Defekt oder eine Brandstiftung. Die Schadenshöhe wird auf 500.000 Euro geschätzt. Das Haus ist nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell