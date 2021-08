Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Dagebüll - Autofahrer unter anderem zu schnell, ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen unterwegs

Dagebüll (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstagmittag (19.08.21) in der Nordseestraße in Dagebüll, war auch ein blauer Kleinwagen zu schnell unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle durch Niebüller Polizeibeamte stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrzeugführer weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Auto nicht zugelassen war. Außerdem waren die angebrachten Kennzeichen gefälscht. Weiter stellte sich heraus, dass gegen den Nordfriesen ein Haftbefehl vorlag. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen bestätigte sich durch einen durchgeführten Drogenvortest zudem noch der Konsum von Kokain. Der Fahrzeugführer wurde in Gewahrsam genommen, eine Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

