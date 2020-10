Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Autofahrer übersieht Stauende - Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der Autobahn++

Oyten (ots)

Beim Befahren der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück hat ein 47-jähriger Audi-Fahrer aus dem Kreis Bad Oldeslohe am Montagnachmittag das Ende eines Baustellen bedingten Staus zwischen der Anschlussstelle Oyten und dem Bremer Kreuz übersehen. Um einen Frontalaufprall zu verhindern, wich er nach rechts aus und fuhr dabei seitlich gegen einen auf der rechten Fahrspur bereits stehenden Tanklaster. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 47-jährige Autofahrer und sein neun Jahre jüngerer Beifahrer in den Trümmern ihres Fahrzeugs eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Beide Pkw-Insassen erlitten schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und mussten in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert werden. Ein Patient wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Oldenburger Klinik geflogen. Der 25-jährige Fahrer des Tanklasters erlitt einen Schock. Auch er musste medizinisch behandelt werden und gilt als leichtverletzt. Aus seinem Lkw liefen Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr gebunden werden mussten. Die Reinigung der Fahrbahn dauert noch bis circa 18 Uhr an. Erst danach kann die Fahrbahn der A 1 in Richtung Osnabrück, die zurzeit noch voll gesperrt ist, wieder freigegeben werden. Der Rückstau beträgt aktuell rund zehn Kilometer. Die Höhe des entstandenen Schadens wird von der Autobahnpolizei Langwedel auf rund 35.000 Euro beziffert.

