Polizei Mettmann

POL-ME: Vermeintliche Bedrohung mit Schusswaffe löst Polizeieinsatz aus - Velbert - 2011052

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Am Montagabend (9. November 2020) hat eine vermeintliche Bedrohungslage in einer Wohnung an der Kurze Straße in Velbert-Mitte zu einem größeren Polizeieinsatz geführt.

Das war passiert:

Gegen 19:45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei: Er gab an, gerade zufällig an einer Wohnung an der Kurze Straße vorbeigegangen zu sein, als er hörte, wie sich zwei Männer lautstark stritten. Einer von den beiden soll den anderen zudem verbal den Gebrauch einer Schusswaffe angedroht haben.

Da die Polizei die Gefahrenlage vor Ort zunächst nicht valide einschätzen konnte und von einer tatsächlichen Bedrohung durch eine Schusswaffe ausgehen musste, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an Kräften an die Einsatzörtlichkeit aus und sperrte den Bereich großräumig ab. Schon bei ihrer Ankunft trafen die Beamten auf den vermeintlich geschädigten 46-jährigen Bewohner der Wohnung, der diese inzwischen verlassen hatte.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten die Polizisten einen Mann mit einer Schusswaffe in der Hand im Treppenhaus sowie in der Wohnung beobachten, weshalb weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert wurden.

Nachdem die Polizeibeamten sich Zugang zu der Wohnung verschafft hatten, wurde der Mann aus gefahrenabwehrenden Gründen unmittelbar nach der Türöffnung fixiert und festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Polizeibeamten dann auch die in Rede stehende Schusswaffe, bei der es sich um eine Gaspistole handelt, sicher.

Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 56-jährigen Velberter, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der Mann wurde bei der Festnahme verletzt und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen gaben sowohl der 46-jährige Wohnungsinhaber als auch der 56-jährige Beschuldigte übereinstimmend an, dass es zu keiner Bedrohung gekommen sei, sondern lediglich ein Spaß vorgelegen habe. Ein Strafverfahren gegen den 56-Jährigen wegen des Anfangsverdachts einer Bedrohung wurde eingeleitet und ist Gegenstand weiterhin andauernder kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Geschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell