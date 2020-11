POL-ME: Volltreffer bei Verkehrskontrolle - Langenfeld - 2011050

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Dienstag (10. November 2020) haben Polizeibeamte aus dem Nachtdienst in Langenfeld im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen wahren "Volltreffer" gelandet und eine 37-jährigen Solinger festgenommen, der sich nun mit einer ganzen Reihe von Strafverfahren auseinandersetzen muss.

Das war passiert:

Gegen 1:30 Uhr war den Polizeibeamten in Langenfeld-Wiescheid, auf der Straße Landwehr in Fahrtrichtung Solingen, ein grauer Renault Clio aufgefallen, in dem zwei Männer saßen. Als die Polizeibeamten den Fahrer daraufhin zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhielten und die Kennzeichen kontrollierten, stellten sie fest, dass diese gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Außerdem konnte der Fahrer keinen Führerschein vorweisen.

Bei der daraufhin durchgeführten Durchsuchung des Autos wurden die Beamten weiter fündig: So fanden sie bei dem Fahrer, einem 37-jährigen Solinger, eine geringe Menge Kokain sowie eine geringe Menge Cannabis. Bei dem Beifahrer, einem 31-jährigen Solinger, fanden die Beamten zudem eine Sturmhaube. Ferner stellten die Beamten in dem Auto ein Messer mit einer 30 Zentimeter langen Klinge sicher. Außerdem fanden die Beamten Einbruchswerkzeug in dem Auto.

Da sich bei dem Fahrer der Verdacht ergab, dass er unter Drogeneinfluss stand, musste er mit zur Polizeiwache nach Langenfeld, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde.

Der Renault Clio wurde von der Polizei aufgrund der unklaren Besitzverhältnisse sichergestellt. Gegen den Solinger wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz, wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz, wegen Urkundenfälschung sowie wegen des Verdachts des Diebstahls von Kraftwagen. Zudem wurde eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung erstattet.

Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen durfte der Mann die Wache wieder verlassen. Die Ermittlungen gegen den 37-jährigen Solinger dauern nach wie vor an.

