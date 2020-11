POL-ME: 53-jähriger Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Ratingen - 2011051

Polizei Mettmann

Am Montagnachmittag (09. November 2020) stürzte ein 53-jähriger Heiligenhauser aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pedelec auf der durch ein Waldstück führenden Straße "Brücker Mühle" in Ratingen. Er wurde so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 16:35 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Pedelec die Straße Brücker Mühle in Richtung Brückstraße. Nach Zeugenangaben stürzte der Heiligenhauser auf der nassen und teilweise mit Laub bedeckten Fahrbahn aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Rad.

Er verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

