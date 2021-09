Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 22:00 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg eine brennende Mülltonne in der Oberriexinger Straße, im Bereich der Eichwald-Realschule, gemeldet. Bislang unbekannter Täter zündete auf unbekannte Art und Weise eine 1000-Liter-Flachmülltonne an. Durch das Feuer wurde auch das Wellblechdach der Einhausung beschädigt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Sachsenheim, welche mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer zügig löschen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, unter 07042 941-0, zu melden.

