BPOL-KS: Unfall am Bahnübergang: Zug kollidiert mit LKW

Nieder-Ofleiden (Vogelsbergkreis) (ots)

Am unbeschrankten Bahnübergang in der Häuser Str. in Nieder-Ofleiden (Vogelsbergkreis) kam es gestern (21.10.) zu einer schweren Kollision zwischen einem Zug und einem Lastwagen. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 62-jährige Deutsche aus Delbrück (Kreis Paderborn) ungebremst den Bahnübergang und wurde deshalb vom Zug erfasst. An dem Bahnübergang ist eine Geschwindigkeit von 20 km/h für den Zugverkehr und 10 km/h für Kraftfahrzeuge vorgeschrieben.

LKW-Fahrer schwer verletzt ins Uniklinikum

Durch die Kollision wurde der 62-Jährige im Fahrerhaus seines Lastwagens eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Marburg gebracht werden musste.

Alkohol im Spiel?

Die Ermittler der Bundespolizeiinspektion Kassel fanden 23 leere alkoholische Getränkedosen im Fahrerhaus, weswegen eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und durchgeführt wurde.

Hoher Sachschaden

Der Lastwagen wurde durch den Aufprall zur Seite geschleudert. An dem Zug und am Fahrzeug entstand nach bisherigen Ermittlungen ein Schaden von rund 200.000 EUR.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren u.a. wegen des Verdachts des "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" eingeleitet.

Wer weitere Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell