Polizei Hagen

POL-HA: Handy sichergestellt - Drogendealer rastet vor Wache aus

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag (28.06.2021) hielten zwei Polizisten gegen 13:30 Uhr einen 42-Jährigen in der Adolfstraße an. Er roch stark nach Cannabis. Bei einer Durchsuchung stellte sich schnell heraus, dass es sich offenbar um einen Dealer handelte. Er hatte mehrere Druckverschlusstütchen mit Marihuana in seinen Jackentaschen und auch in seiner Unterhose versteckt. Anschließend veranlassten die Ermittler eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes in der Nähe. Auch hier fanden die Beamten Cannabis und Bargeld, welches sie sicherstellten. Auch das Handy des 42-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten. Mit dieser Maßnahme war der Dealer überhaupt nicht einverstanden. Er randalierte wenig später vor der Polizeiwache Innenstadt. Er warf sich auf den Boden, schrie herum und schlug mit den Fäusten auf den Asphalt. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und legten eine Anzeige vor. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

