Polizei Hagen

POL-HA: Frau wird Opfer einer gefährlichen Körperverletzung

Hagen-Mitte (ots)

Auf dem Berliner Platz wurde eine 38-Jährige Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Die Frau hielt sich am Montag (28.06.2021) gegen 17.40 Uhr an einer Bushaltestelle auf. Es sei nach ihrer Aussage zu einem mit einem 44-Jährigen gekommen, der ihr in das Gesicht geschlagen habe. Als die Gummersbacherin zu Boden ging, habe ihr der Mann mit dem Fuß gegen den Oberkörper und gegen das Steißbein getreten. Anschließend entfernte sich der Mann mit einem Bus. Die 38-Jährige kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei führte mit der Frau einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von knapp 1,4 Promille an. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

