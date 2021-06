Polizei Hagen

POL-HA: Unfug oder Sachbeschädigung - Heranwachsende sprühen mit Feuerlöscher auf Autos

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Samstag (26.06.2021) bemerkte eine Zeugin in der Königsberger Straße gegen 23:00 Uhr mehrere Jugendliche. Sie hielten sich auf dem Parkplatz der dortigen Turnhalle auf. Es handelte sich um eine Gruppe von zirka zehn Personen, von denen fast alle weiße Oberteile trugen. Aus dieser Gruppe heraus sprühten mehrere Personen mit einem Feuerlöscher auf geparkte PKW. Anschließend entfernten sie sich mit ihren Autos. Von der Löschsubstanz betroffen waren ein Ford, ein Opel und ein BMW. Da vermutlich ein Schaden an den Autos entstand, nahm die Polizei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter 02331 986 2066 zu melden. (hir)

