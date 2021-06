Polizei Hagen

POL-HA: Mit über 1,3 Promille auf E-Scooter unterwegs

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag, 26.06.2021, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22:20 Uhr einen E-Scooter-Fahrer. Dieser fuhr die Badstraße in Richtung Innenstadt entlang. Die Polizisten entschieden sich zu einer Verkehrskontrolle. Dabei bemerkten sie starken Alkoholgeruch. Ein Test zeigte über 1,3 Promille an. Der 25-Jährige erklärte, dass er nicht gewusst habe, dass Alkohol auf E-Scootern verboten sei. Die Beamten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. Die Polizei mahnt zur Vorsicht beim Konsum alkoholischer Getränke auf jeder Art von Kraftfahrzeugen. Beachten Sie die gültigen Grenzwerte. (hir)

