POL-BOR: Gronau - Rennradfahrer stürzen

Auto beschädigt

Gronau (ots)

Zwei leicht verletzte Rennradfahrer und ein beschädigtes Auto sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen in Gronau. Beide Freizeitsportler, ein 51- sowie ein 70-Jähriger aus den Niederlanden, waren auf der Borgwardstraße aus Richtung An der Eßseite unterwegs, als der Jüngere in einer Kurve ausrutschte. Er stürzte gegen den Mitfahrer, der wiederum mit dem entgegenkommenden Wagen eines 49 Jahre alten Ochtrupers kollidierte. Der Rettungsdienst brachte den 70-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt mehreren Hundert Euro.

