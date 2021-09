Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - BMW auf Eichenallee angefahren

Ahaus (ots)

Mehrere Hundert Euro Sachschaden an einem SUV hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Wessum angerichtet. Zu der Beschädigung des schwarzen BMW kam es zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 10.00 Uhr, auf der Eichenallee. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

